Членство актрисы Наталии Дрожжиной в партии «Единая Россия» приостановят

https://static.news.ru/photo/0ea8e248-1788-11eb-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Наталия Дрожжина Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

«Единая Россия» приостановит членство в партии актрисы Наталии Дрожжиной. Ей и её супругу Михаилу Цивину предъявлено обвинение в мошенничестве с имуществом умершего актёра Алексея Баталова.

У нас существует механизм, согласно которому при возбуждении уголовного дела автоматически членство в партии приостанавливается вплоть до окончания разбирательства в суде. Когда либо доказывается виновность, либо невиновность. Тогда принимается решение либо об исключении из партии, либо о восстановлении членства, — сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, писал NEWS.ru.