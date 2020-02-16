https://static.news.ru/photo/ede72738-50d4-11ea-afb8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с российским художником-акционистом Петром Павленским во Франции. Он считает, что в России к мужчине отношение было более благосклонным.

На территории страны его считали «юродивым», однако не притесняли, написал он в Twitter.

Зря всё же Павленский уехал. Здесь к нему относились, как к юродивому, но заботливо: то медики от брусчатки отдирали, то отрезанное ухо лечили, — отметил он.

Во Франции мужчину арестовывают, отправляют лечиться, задерживают подругу и хотят выгнать из страны.

Нет для творца пристанища, — заключил политик.

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Как писал NEWS.ru, французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.

Павленский пребывает во Франции под арестом за распространение видеозаписи сексуального характера якобы с участием Гриво. Политик снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа и пожаловался в полицию на вмешательство в частную жизнь.

Художник утверждает, что свои поступком хотел показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно выступает в защиту семейных ценностей и позволяет себе интрижки на стороне.