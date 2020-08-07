Чиновников Петербурга обяжут вести странички в соцсетях без канцеляризмов

https://static.news.ru/photo/4ffa893a-d8be-11ea-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Членов правительства Санкт-Петербурга, а также глав комитетов обяжут завести аккаунты в почти всех популярных соцсетях — Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в YouTube. Обязательным требованием станет регулярность обновлений и изложение мыслей простым и доступным языком.

Об этом свидетельствует проект распоряжения правительства, который пока проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает «Коммерсант». Из документа следует, что к 1 октября чиновники должны представить сотрудников, которые будут контролировать соцсети и одновременно нести ответственность за создание контента, а также тех, кто будет непосредственно вести страницы.

Главными требованиями к наполнению является регулярность — минимум один пост в неделю на каждом из ресурсов, единый строгий стиль и оформление. При этом следует избегать канцеляризмов.

Размещаемая информация должна излагаться стилем, характерным для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь),— говорится в документе.

Кроме того, обязательным станет и создание аккаунтов непосредственно для органов власти. Там рекомендуется публиковать не менее пяти постов в неделю. Помогать в обеспечении защиты аккаунта предстоит комитету по печати и взаимодействию со СМИ.

Документом регламентируется и возможность закрывать комментарии и аккаунты от ряда граждан. В бан можно отправлять лиц, которые будут писать оскорбления, распространять рекламу, допускать неконструктивную критику и провокационные заявления о деятельности властей или же рассылать спам. Критерии «неконструктивности» и «провокационности» не оговорены.

Ранее NEWS.ru писал, что социальная сеть Twitter промаркировала аккаунты Государственной думы, Совета Федерации, а также посольств РФ в Великобритании, Франции и США. Также маркировка «Правительственная учётная запись, Россия» появилась в официальном аккаунте МИД РФ в соцсети и на странице постпредства РФ при ООН.