Чиновников и артистов наградят за организацию общероссийского голосования

Ордена и медали, благодарности и почётные грамоты президента РФ получат россияне, участвовавшие в подготовке, проведении и информировании об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Списки претендентов уже составляются в Кремле. Об этом
Среди награждённых окажутся артисты и блогеры, поскольку они не только информировали о голосовании, но и работали в период самоизоляции.
Многие работали в этот период на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции, — цитирует агентство своего собеседника.
Также отмечается, что в списки попадут представители органов власти ряда регионов, в частности Москвы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил: показанный россиянами на голосовании по поправкам в Конституцию общественный запрос должен стать ориентиром для всех уровней власти. Как отметил глава государства на совещании по национальным проектам, в ходе голосования граждане проявили высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления.
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