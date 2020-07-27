Чиновников и артистов наградят за организацию общероссийского голосования

https://static.news.ru/photo/725d680a-d097-11ea-9675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ордена и медали, благодарности и почётные грамоты президента РФ получат россияне, участвовавшие в подготовке, проведении и информировании об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Списки претендентов уже составляются в Кремле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что награждение ожидает кремлёвских чиновников, представителей избиркомов, «Единой России» и ОНФ, артистов и блогеров, членов рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

Среди награждённых окажутся артисты и блогеры, поскольку они не только информировали о голосовании, но и работали в период самоизоляции.

Многие работали в этот период на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции, — цитирует агентство своего собеседника.

Также отмечается, что в списки попадут представители органов власти ряда регионов, в частности Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил: показанный россиянами на голосовании по поправкам в Конституцию общественный запрос должен стать ориентиром для всех уровней власти. Как отметил глава государства на совещании по национальным проектам, в ходе голосования граждане проявили высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления.