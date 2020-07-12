Путин назвал результаты голосования по поправкам ориентиром для власти

https://static.news.ru/photo/fd356290-c4d8-11ea-af83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что показанный россиянами на голосовании по поправкам к Конституции общественный запрос должен стать ориентиром для всех уровней власти.

Как отметил глава государства на совещании по национальным проектам, в ходе голосования граждане проявили высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления.

И этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов, - приводит слова президента РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было перенесено на 1 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально оно должно было пройти 22 апреля. Однако фактически проголосовать можно было с 25 июня. В качестве вариантов ответов для россиян было предложено «Да» или «Нет».

Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, было предложено закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии и другие изменения. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%.

3 июля 2020 года президент России подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступили в силу с 4 июля 2020 года.

Ранее президент России оценил организацию проведения голосования по поправкам в Конституцию. По мнению Владимира Путина, оно прошло по-современному качественно и на высоком уровне, писал NEWS.ru.