Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Василий Черемискин назначен на должность референта премьер-министра Михаила Мишустина. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

Черемискин будет занимать новую должность на время исполнения Мишустиным своих полномочий, говорится в документе. Ранее Черемискин занимал должность советника руководителя ФНС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин уволил из Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергея Аракелова, который с 2010 года и до перехода Мишустина в правительство работал его заместителем.

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