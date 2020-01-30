Василий Черемискин назначен на должность референта премьер-министра Михаила Мишустина. Распоряжение об этом
Черемискин будет занимать новую должность на время исполнения Мишустиным своих полномочий, говорится в документе. Ранее Черемискин занимал должность советника руководителя ФНС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин уволил из Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергея Аракелова, который с 2010 года и до перехода Мишустина в правительство работал его заместителем.
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