Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил из Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергея Аракелова, который с 2010 года и до перехода Мишустина в правительство работал его заместителем.

Освободить Аракелова Сергея Ашотовича от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы по его просьбе, — отмечено в распоряжении премьер-министра. Как писал NEWS.ru, 24 января Мишустин назначил сразу четырёх новых заместителей...