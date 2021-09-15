Бывший командующий Черноморским флотом: Украина в бессильной злобе

Адмирал Владимир Комоедов заявил о «бессильной злобе» Украины на фоне заявлений Киева о готовности ведения минной войны на море. По словам офицера, идея воевать при помощи мин не свидетельствует о силе, а наоборот, о немощи и агонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор украинской компании «Кливер», занимающиеся производством минно-торпедного оружия Оксана Врублёвская предложила метод ведения войны с Россией на море. По её мнению, силу Черноморского флота России можно подорвать активным использованием морских мин. Бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов рассказал, что такие методы противостояния «древни как мир» и не актуальны в современных реалиях. По его словам, это свидетельствует о бессильной злобе в которой пребывают военные в Киеве. Минная война продиктована не необходимостью, а бессилием, подчеркивает адмирал.

Ранее сообщалось, что Великобритания окажет Украине поддержку в программе усиления военно-морских сил. Новый меморандум о военном сотрудничестве подразумевает совместное строительство кораблей и оснащение военно-морских баз на украинской территории. Официальный Киев заявляет, что сотрудничество с англичанами является ответом на рост угрозу на Черном и Азовском море со стороны России.