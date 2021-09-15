Бывший командующий Черноморским флотом: Украина в бессильной злобе

Адмирал Владимир Комоедов заявил о «бессильной злобе» Украины на фоне заявлений Киева о готовности ведения минной войны на море. По словам офицера, идея воевать при помощи мин не свидетельствует о силе, а наоборот, о немощи и агонии. Об этом сообщает РИА Новости.
Директор украинской компании «Кливер», занимающиеся производством минно-торпедного оружия Оксана Врублёвская
Ранее сообщалось, что Великобритания окажет Украине поддержку в программе усиления военно-морских сил. Новый меморандум о военном сотрудничестве подразумевает совместное строительство кораблей и оснащение военно-морских баз на украинской территории. Официальный Киев заявляет, что сотрудничество с англичанами является ответом на рост угрозу на Черном и Азовском море со стороны России.