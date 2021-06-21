Британцы помогут Украине строить военные корабли

Власти Украины и Великобритании подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз украинских военно-морских сил. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender («Дефендер») заместитель министра обороны Великобритании, отвечающий за вопросы военных закупок, Джереми Куин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнёрства, — сказано в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны Украины, меморандум станет «ещё одним шагом в развитии сотрудничества между Украиной и Великобританией для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Чёрном и Азовском морях».

Технику будут строить как на Украине, так и в Великобритании. Кроме того, по договору с британцами будет проведена реконструкция украинских судостроительных предприятий и созданы две новые базы ВМС Украины.

Военно-морские силы Украины скоро пополнятся двумя американскими патрульными катерами типа Island. Планирующуюся передачу плавсредств Киеву ещё в мае подтвердили в Госдепартаменте США.