В Британии рассказали, почему Россия и Китай смеются над Евросоюзом

https://static.news.ru/photo/2bce4220-9094-11eb-9bd9-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции лишила Европейский союз статуса развитого экономического блока и превратила его в «политического карлика». Об этом пишет журналист британского издания The Spectator Джон Кайгер.

С приходом пандемии ЕС испытывает на международной арене одно унижение за другим. Сначала был запрет на экспорт средств индивидуальной защиты внутри блока, потом проблемы с вакцинацией, а сейчас ещё и запрет на экспорт вакцины, — говорится в статье.

Отмечается, что власти Евросоюза сами виноваты в том положении, в котором оказались. При этом Китай и Россия, на которые ЕС пытается по старому обычаю оказывать давление, не боятся отвечать, а иногда открыто иронизируют над «дряблыми мышцами» Европы.

Как сообщал NEWS.ru, читатели британского издания Daily Mail прокомментировали слова президента США Джо Байдена, назвавшего «убийцей» своего российского коллегу Владимира Путина. Они усомнились, что глава Белого дома психически здоров, и назвали его «самым позорным президентом».