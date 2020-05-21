Британия не планирует выходить из Договора по открытому небу

Британская сторона не планирует выходить из Договора по открытому небу, сообщила пресс-служба посольства страны в России.
Там заявили, что в Лондоне понимают обеспокоенность Соединённых Штатов неисполнением договора российской стороной.
Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, — подчеркнули в посольстве.
В пресс-службе
Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выход США из Договора по открытому небу — деструктивное решение, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности на всём европейском континенте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен