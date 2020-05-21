Политика

Британия не планирует выходить из Договора по открытому небу

11:41, 22 мая 2020
Фото: airwaysmagazine/Twitter

Британская сторона не планирует выходить из Договора по открытому небу, сообщила пресс-служба посольства страны в России.

Там заявили, что в Лондоне понимают обеспокоенность Соединённых Штатов неисполнением договора российской стороной.

Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, — подчеркнули в посольстве.

В пресс-службе отметили, что США являются ближайшим союзником Великобритании, с которым страну объединяет общая цель — обеспечение общей безопасности и процветания.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выход США из Договора по открытому небу — деструктивное решение, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности на всём европейском континенте.

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