Британия не планирует выходить из Договора по открытому небу

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Выход США из Договора по открытому небу — деструктивное решение, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности на всём европейском континенте. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что Россия никогда не нарушала условия договора. Договор по открытому небу — один из немногих ещё сохранившихся инструментов по обеспечению взаимного доверия, предсказуемости, транспарентности. Сейчас его реальная «добавленная...