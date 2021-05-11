Британцы собираются снова обвинить Россию в кибератаках

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Глава британского МИД Доминик Рааб планирует в очередной раз обвинить Россию и другие страны в кибератаках и краже информации у Великобритании. 12 мая он намерен выступить с речью по кибербезопасности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британское министерство, общий посыл речи Рааба заключается в том, что «враждебные страны и преступные группировки подрывают основы общества и демократии».

Россию, а также Китай, КНДР и Иран министр планирует назвать авторитарными режимами и обвинить их в использовании цифровых технологий для диверсий и краж.

Британцы призовут к образованию широкой коалиции так называемых демократических стран для борьбы с общими угрозами в киберпространстве, которое сейчас они вынуждены делить с такими странами, как РФ, Китай и прочими.

Нужно ясно понимать: когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их, — цитирует агентство текст речи.

Власти РФ должны принять меры в отношении хакерской группировки DarkSide, которая, по версии США, находится в России и имеет отношение к компьютерной атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, писал NEWS.ru.