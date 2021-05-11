Британцы собираются снова обвинить Россию в кибератаках

Глава британского МИД Доминик Рааб планирует в очередной раз обвинить Россию и другие страны в кибератаках и краже информации у Великобритании. 12 мая он намерен выступить с речью по кибербезопасности.
Как
Россию, а также Китай, КНДР и Иран министр планирует назвать авторитарными режимами и обвинить их в использовании цифровых технологий для диверсий и краж.
Британцы призовут к образованию широкой коалиции так называемых демократических стран для борьбы с общими угрозами в киберпространстве, которое сейчас они вынуждены делить с такими странами, как РФ, Китай и прочими.
Нужно ясно понимать: когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их, — цитирует агентство текст речи.
Власти РФ должны принять меры в отношении хакерской группировки DarkSide, которая, по версии США, находится в России и имеет отношение к компьютерной атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, писал NEWS.ru.