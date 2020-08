Борис Джонсон призвал к полномасштабному расследованию ситуации с Навальным

По его словам, произошедшее с российским оппозиционером «шокировало мир».

Джонсон отметил, что причастные к случившемуся должны быть привлечены к ответственности. Он также заявил о готовности Великобритании присоединиться к международным усилиям, чтобы «добиться торжества правосудия».