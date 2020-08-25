Борис Джонсон призвал к полномасштабному расследованию ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/84245960-e78d-11ea-af50-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Ray Tang/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести полномасштабное и прозрачное расследование ситуации с Алексеем Навальным.

По его словам, произошедшее с российским оппозиционером «шокировало мир».

Великобритания выражает солидарность с ним и его семьёй. Нам необходимо полномасштабное и прозрачное расследование того, что произошло, — написал он на своей странице в Twitter.

Джонсон отметил, что причастные к случившемуся должны быть привлечены к ответственности. Он также заявил о готовности Великобритании присоединиться к международным усилиям, чтобы «добиться торжества правосудия».

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что 24 августа берлинская клиника Charite, где находится доставленный туда из России оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщила, что в организме пациента найдено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Какое именно — до сих пор неизвестно.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.