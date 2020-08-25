Борис Джонсон призвал к полномасштабному расследованию ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/84245960-e78d-11ea-af50-fa163e074e61_660.jpgБорис Джонсон Фото: Ray Tang/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести полномасштабное и прозрачное расследование ситуации с Алексеем Навальным.
По его словам, произошедшее с российским оппозиционером «шокировало мир».
Великобритания выражает солидарность с ним и его семьёй. Нам необходимо полномасштабное и прозрачное расследование того, что произошло, — написал он на своей странице в Twitter.
Джонсон отметил, что причастные к случившемуся должны быть привлечены к ответственности. Он также заявил о готовности Великобритании присоединиться к международным усилиям, чтобы «добиться торжества правосудия».
The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 24 августа берлинская клиника Charite, где находится доставленный туда из России оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщила, что в организме пациента найдено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Какое именно — до сих пор неизвестно.
Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.
Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.