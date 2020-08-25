Ингибитор жизни и смерти: что за вещество нашли в крови Навального

24 августа берлинская клиника «Шарите», где находится доставленный туда из России оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщила что в организме пациента найдено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Какое именно — до сих пор не известно. Сам Навальный находится в коме, состояние его серьёзное, но непосредственной угрозы жизни нет.

Судмедэксперт Айрат Галимов в комментарии NEWS.ru пояснил, что по имеющейся информации очень трудно судить о чём-то, и его настораживает, что ни российские, ни немецкие врачи не опубликовали детальной расшифровки анализов Навального.

Если бы они провели анализы, они бы уже выложили в открытый доступ, что во организме Навального было обнаружено снижение активности так называемой псевдохолинэстеразы и самой ацетилхолинэстеразы. Как в эритроцитах, так и в плазме. Почему это никто не публикует непонятно совершенно, тем более что спустя несколько дней в эритроцитах происходит снижение вот этого фермента, который пострадал из-за предполагаемого отравления. Вот это очень странно, — говорит он.

По словам Галимова, «мы в данный момент почти уверены», что главный врач Омской больницы, куда первоначально был госпитализирован Алексей Навальный, выдал заведомо неверную информацию, говоря что медики подозревают снижение сахара в крови — подобно диабетику, который впадает в кому, вколов себе лишнего инсулина.

Это очень похоже на ложь. Так как нет ни анализа сахара, ни содержания гликированного гемоглобина (показатель по которому судят о содержании сахара в крови. — NEWS.ru), мы не видели, — говорит эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как рассказал NEWS.ru профессор, врач-токсиколог Павел Забродский, ингибиторы холинэстеразы встречаются в медпрепаратах, в сельском хозяйстве и в боевых отравляющих веществах — таких как зарин, зоман, VX, а также ставший знаменитым «Новичок». В сельском хозяйстве это карбофос, метафос, малатион, хлорофос, дихлофос, применяемые для уничтожения насекомых.

Клинические стадии отравления такие: первая стадия это миоз — сужение зрачков, после чего человек начинает плохо видеть вдаль, — рассказывает Забродский. — Вторая стадия — в зависимости от дозы, это бронхоспазм, когда человеку тяжело дышать, бронхи выделяют слизь. Почему нам показывали дочку Скрипаля — ей делали разрезали трахею и вводили трубку для искусственного дыхания- это трахеотомия. Последняя стадия это судороги, паралич дыхательного центра, кома и смерть.

По словам учёного, в качестве антидотов при отравлении данными веществами применяются атропин и карбоксим. При отравлении лёгкой и средней тяжести, достаточно вколоть эти средства, однако при тяжёлом случае может подключаться аппарат искусственной вентиляции лёгких. Яды такого рода попадают в организм через дыхание, пищу и питьё — они не имеют вкуса и запаха, а кроме того могут проникнуть и через кожу — при прикасании к отравленному предмету. Самый простой способ, естественно, через пищу, но тогда к симптомам добавятся понос и рвота. На организме впоследствии это может сказаться снижением иммунитета, а также может быть постинтоксикационная пневмония. Снижение активности холинэстеразы сохраняется в крови довольно долго, и это можно увидеть в анализах, даже если потом ввести антидот. Как это по всей видимости и произошло с Навальным.

Кстати этот врач, безграмотный, который его (Алексея Навального. — NEWS.ru) осматривал, я не буду давать ему оценку, заявил о нарушении обмена веществ, связанным с гипергликемией, — продолжает Забродский. — Все подумали что это избыток инсулина, ну или плохо поел человек, то есть снижена глюкоза. То есть сказал какой-то бред, вообще ни о чём. Сотни заболеваний могут сопровождаться гликемией и сопровождаться нарушением обмена веществ.

При этом Забродский усомнился, что для предполагаемого отравления Навального мог применяться боевой яд.

Зачем, когда есть необратимые ингибиторы холинэстеразы? Их нужна большая доза и наступает смерть, например лекарственное средство — армин. У него запаха и вкуса нет. Когда-то его производили в Казани, эти капли капали в глаз при глаукоме, — поясняет он. — Кстати все судебно-медицинские лаборатории при отравлении, в первую очередь, в обязательном порядке, проверяют на эти яды. И даже у трупа, в самой захудалой лаборатории, эти яды найдут.

Комментируя заявления некоторых наблюдателей о том, что ингибиторы холинэстеразы применяются при переводе пациента с ИВЛ на самостоятельное дыхание, эксперт отметил, что о таком не слышал. Вспоминая о других известных случаях отравлений, Павел Забродский пояснил, что арт-активист и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов был отравлен другим веществом — скополамином, который по биохимическому действию противоположен ингибиторам холинэстеразы. Последние, по его словам, очень плохи для диверсионных действий, так как слишком легко выявляются — первичные симптомы можно определить по суженному зрачку.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.