Разъяснение насчет возможности получения разного рода подарков служивым сословием вполне вписывается в набирающую силу антикоррупционную волну, которая грозит превратиться в настоящее цунами. Только по официальным данным за период с 2015 года по 2018-й кабинет с удобным креслом на камеру со шконкой поменяли 114 столоначальников, а с начала года нынешнего — уже 55.

Понятно, что речь не идет исключительно о получении незаконных подарков и услуг, которые, по мнению Минтруда, могут поставить под вопрос объективность принимаемых чиновником решений и спровоцировать конфликт интересов. Однако требования к формату подношений становятся все жёстче год от года.

Еще полтора года назад те же инструкции допускали получение в качестве подарка произведений разного рода народных промыслов, как-то: оренбургских платков, жостовских подносов, каслинского литья и гусь-хрустального дутья. С одной стороны, такая традиция могла бы разгрузить завалы в сувенирных магазинчиках. Не каждый же год у нас проводятся футбольные мундиали. Но, с другой, есть такие музейного качества лаковые миниатюры и шкатулки, что по стоимости могут соперничать со средним автомобилем. Поэтому на этот раз ни о каких народных промыслах и речь не идет.

Зато чиновникам в очередной раз напоминают о том, что подарки можно получать только в ходе официальных мероприятий, да и то все ценное необходимо сдавать. Ничего на этот раз не сказано о возможной допустимой стоимости таких вещиц. Раньше считалось, что даже лицу при власти вполне уместно принимать подношения стоимостью не выше трех тысяч рублей. Собственно, такая норма зафиксирована и в статье 575 Гражданского кодекса. Причем сам презент в обязательном порядке должен был иметь и вид подарка: скажем, быть подсвечником в виде отдыхающей нимфы, но изготовленном не из серебра, а из кондового чугуна.

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Теперь, как известно, разрабатывается пакет законов, которые сведут форму таких поощрений и знаков внимания к букетам цветов и полиграфической продукции с фирменным логотипом, то бишь, скорее всего, к календарям. Исключения, видимо, оставят для ценных подарков, вручаемых от имени органов власти в качестве награды.

Что касается нынешней минтрудовской инструкции, то там есть абсолютно революционный пункт о том, что отныне не рекомендуется людям, обличенным хоть какой-то государственной властью, принимать подарки от подчиненных даже в нерабочее время. И сам факт близкой человеческой дружбы начальника и клерка не является извиняющим обстоятельством. Так что, теперь на день рождения руководителя в приличном ресторане, например, подчиненным придется приходить исключительно с букетами роз. Дабы никто ничего не заподозрил и начальнику не инкриминировал. Хотя мы понимаем, что сам букет может скрыть в своей глубине нечто куда более ценное.

К слову, во времена Юрия Лужкова руководство департаментов мэрии предпочитало на праздники обмениваться фирменными корзинами с дорогими напитками и не менее приятными закусками. Тогда это криминалом не считалось.

Конечно, подарки всегда идут рука об руку с коррупцией. Тот же полковник Захарченко помимо таинственных миллиардов имел и карточку ресторана, где столовался. То есть получал еще и взятку услугой.

Впрочем, как любят повторять компетентные специалисты, ныне все равно никто не дает взятки конвертами с долларами или бриллиантовыми колье, а «презенты» тихо переводят на офшорные счета. Так что, новая инструкция Минтруда рассчитана в основном на чиновников очень невысокого ранга, чтобы, как говорится, по чину и брали — букетами.