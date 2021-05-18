«Без вас обойдёмся»: МИД ответил на слова Блинкена о крымских татарах

Представители российского министерства иностранных дел ответили американскому госсекретарю Энтони Блинкену на его слова о «злоупотреблениях» в Крыму. Реакция внешнеполитического ведомства, начинающаяся со слов «без вас обойдёмся», опубликована в Twitter.
Ранее Блинкен на странице в той же социальной сети написал, что Штаты осуждают «злоупотребления» России в Крыму. Особенно, по его словам, эти мысли актуальны 18 мая, в день 77-й годовщины депортации Иосифом Сталиным бесчисленного числа крымских татар с полуострова.
В МИД РФ посоветовали представителю Вашингтона заниматься американскими проблемами.
Г-н Блинкен, без Вас обойдёмся и в радости и в печали. Займитесь американскими проблемами. Для начала можно отчитаться о проделанном за 19 лет военного присутствия в Афганистане. Расскажите о достижениях, кроме убитых мирных жителей, — написано на странице ведомства в Twitter.
В довершении представители министерства отметили, что Штатам, если их так волнует история, ещё не поздно извиниться за бомбардировку Хиросимы.
Ранее Блинкен заявил, что в случае, если Россия предпримет безрассудные шаги в отношении Соединённых Штатов или их союзников, Вашингтон обязательно ответит. При этом он подчеркнул, что США предпочитают иметь с Москвой более стабильные в сравнении с нынешними, а также более предсказуемые отношения.