Байден впервые проведёт телефонный разговор с Зеленским по поводу Донбасса

https://static.news.ru/photo/b40429b6-93be-11eb-a501-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: White House/via Globallookpress.com

В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден проведёт первый телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Национальные лидеры обсудят текущую ситуацию в Донбассе. Об этом журналистам сообщили информированные источники.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко говорил, что с такой позицией, которую имеет Байден, назвавший в телеинтервью российского президента Владимира Путина «убийцей», нельзя вести переговоры по Донбассу в «нормандском формате».

Разговор лидеров Украины и США состоится в пятницу. Как рассказали источники, Байден и Зеленский будут обсуждать ситуацию в Донбассе на фоне сообщений о «наращивании военной мощи РФ». Официальный Киев на протяжении нескольких недель настаивал на подобных переговорах, пишет издание Politico.

Данный вопрос, в частности, поднимался в ходе разговора между руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и Джейком Салливаном, советником Байдена по вопросам национальной безопасности. Представитель Киева призывал Вашингтон активнее содействовать проведению мирных переговоров по Донбассу.

Как передавал NEWS.ru, Белый дом передал украинским коллегам намерение «оживить» стратегические партнёрство с Киевом, чтобы поддерживать главу государства Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении администрации США.