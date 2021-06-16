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Байден ответил, что он думает о новой холодной войне с РФ

21:41, 16 июня 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент США Джо Байден выразил своё отношение к новой холодной войне между Россией и США. Американский лидер считает, что ни Россия, ни США не стремятся к этому, пишет РИА Новости.

Я не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин. — NEWS.ru) стремится к холодной войне с Соединёнными Штатами, — высказался Байден на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

Американский лидер полагает, что холодная война «не в интересах ни одной из сторон».

Встреча Путина с Байденом прошла 16 июня в Женеве. Переговоры лидеров двух стран длились 4,5 часа.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения с Москвой должны быть предсказуемыми и стабильными.

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