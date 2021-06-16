Байден ответил, что он думает о новой холодной войне с РФ

Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency/Global Look press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны поддержали революцию на Украине. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Журналисты задали вопрос главе РФ о том, готова ли Москва отказаться от непредсказуемой политики, чтобы сделать отношения с Западом стабильнее. Вот если вы возьмёте ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом....