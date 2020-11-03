Байден обратился к избирателям по поводу итогов выборов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с обращением к гражданам страны.
По его словам, результаты голосования не могут быть известны «до утра среды или даже позднее».
Мы знали, что это надолго <...>. Мы на пути к победе, но ещё надо подождать, — сказал политик.
При этом он призвал избирателей «сохранять веру» в победу на выборах, отметив, что уверен в выигрыше.
У меня хорошее чувство относительно ситуации, в которой мы находимся, — заявил Байден, уточнив, что испытывает «хорошие чувства», глядя на результаты в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.
По его словам, о победе объявит не он и не его соперник Дональд Трамп,
Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп после победы в ряде ключевых штатов значительно сократил отставание от демократа Джо Байдена по числу выборщиков.