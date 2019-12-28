https://static.news.ru/photo/3a93e962-2a16-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин и Владимир Путин Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал, что не сразу понял, почему занимавший тогда пост президента страны Борис Ельцин выбрал себе в преемники именно Владимира Путина.

Артамонов рассказал РИА Новости, что был удивлён таким решением главы государства, но сразу понял, что Путин справится с ролью президента, и чем больше узнавал его, тем больше эта уверенность крепла.

Это загадка для меня. Как он сумел разглядеть Владимира Владимировича, но разглядел ведь, — сказал калужский губернатор.

По его словам, избрание Ельцина в 1996 году вызвало у политика «некоторое чувство сожаления». При этом Артамонов считает, что достойного конкурента у первого президента РФ в тот момент не было.

Всё менялось — и общественно-политическая, и экономическая формации. Не было людей, которых можно было бы Ельцину противопоставить, — пояснил он.

Артамонов отметил, что именно при Ельцине и стали «подрастать» те, кому можно было бы доверить управление Россией.

Ранее экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын назвал отличия между первым президентом РФ и действующим главой государства, писал NEWS.ru.