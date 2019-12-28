https://static.news.ru/photo/8e6dd2d0-2978-11ea-b6fb-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин и Владимир Путин Фото: Сергей Величкин/РИА Новости

Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын назвал отличия между первым президентом РФ Борисом Ельциным и действующим главой государства Владимиром Путиным.

По его словам, политики — два разных человека с разными характерами.

Ельцин был достаточно сухой, закрытый, мало разговаривал, с ним было достаточно сложно вести диспут. Путин был открытый, он всё понимал, задавал вопросы, с ним не было никакой скованности, — рассказал он.

Лисицын отметил, что с нынешним российским лидером чувствовал себя достаточно комфортно, так как с ним можно было обсудить любую тему.

При этом экс-губернатор заявил, что нового президента России встречали с радостью и надеждой.

Конечно, появилась уверенность в завтрашнем дне, надежда на то, что всё будет меняться в лучшую сторону. Укрепилась законодательная база, укрепилась вертикаль власти, — пояснил Лисицын.

Он отметил, что всё это было направлено на рост уверенности страны на международной арене через повышение её обороноспособности и активные контакты с другими государствами.

Запад понял, что Россия стала сильной, и сегодня с нами охотно разговаривают, — подчеркнул губернатор.

Лисицын добавил, что считает Путина талантливым человеком, достойным уважения, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что российский лидер умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях.