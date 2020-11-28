Антонов: регионы США ещё не пропитались ненавистью к России

https://static.news.ru/photo/27ae9ef8-32a0-11eb-84b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что русофобия ещё не проникла в регионы США, с которыми возможно открытое и непредвзятое сотрудничество.

Российский посол написал статью для издания San Francisco Examiner, в которой оценил отношения РФ и США. Материал был опубликован в Facebook посольства. В статье Антонов пишет, что у США и России есть много общих страниц истории, которые продолжают сближать оба народа и государства.

Это ощущается на практике далеко от Вашингтона — в местах, где двусторонние отношения ещё не испорчены токсичной атмосферой русофобии, — заметил посол России.

Антонов напомнил, что русские проживают почти в каждом штате США, а численность русскоязычного населения Америки составляет от 3 до 5 млн человек. Антонов также отметил коммерческий интерес государств друг к другу.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Анатолий Антонов прокомментировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который анонсировал размещение в Европе ракет, запрещённых ДРСМД. Дипломат отметил, что такие заявления угрожают глобальной безопасности.