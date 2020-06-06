Антонов назвал чушью утверждения о помощи РФ зачинщикам беспорядков в США

https://static.news.ru/photo/ac74d0d4-a80e-11ea-a21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения об оказании Москвой помощи провокаторам беспорядков в США беспочвенны.

Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха, — цитирует дипломата ТАСС.

Посол добавил, что Россия настроена на прагматичное сотрудничество с США.

Протестные акции, сопровождающиеся погромами, проходят в США с конца мая. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией. В результате беспорядков погибли 11 человек. Президент США Дональд Трамп поручил задействовать нацгвардию для восстановления контроля над ситуацией.

«Российский след» в этих событиях усмотрела экс-советник президента по нацбезопасности Сьюзан Райс. Она заявила, что Москва может подстрекать протестующих через соцсети, а также оказывать им финансовую поддержку.

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации РФ Олег Морозов назвал её подозрения «бредом умалишённого». Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала высказывание Райс как «грязную манипуляцию». В Кремле заявили, что Россия не никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не станет этого делать сейчас.