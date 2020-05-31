Захарова ответила на слова о причастности РФ к протестам в США

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Заявляя о причастности России к беспорядкам в США, американские власти хотят прикрыть своё бессилие. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова экс-советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Нынешняя власть не справляется ни с коронавирусом, ни с озлобленностью населения, ни с провалами в администрации Трампа. Это всё звенья одной цепи, — пояснил он в интервью телеканалу «360». По...