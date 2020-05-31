Захарова ответила на слова о причастности РФ к протестам в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс о том, что Россия может быть причастна к беспорядкам в ряде американских городов. Она назвала эти обвинения «грязной манипуляцией».
Захарова пояснила, что власти США придумали «глупейшую концепцию обвинения России во всём, что им не нравится».
Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку, — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее, как писал NEWS.ru, на заявление Райс отреагировал член Совета Федерации Олег Морозов. Сенатор назвал экс-советника «вполне разумным» человеком, а в её словах увидел стремление отвести удар от Белого дома и политической элиты США, переключить население на поиски внешнего врага.
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