Сенатор назвал бредом обвинения в причастности РФ к беспорядкам в США

https://static.news.ru/photo/78b9a2c4-a3e0-11ea-a7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс о том, что Россия может быть причастна к беспорядкам в ряде американских городов.

Такие заявления выглядят как бред умалишенного. Но уверен, ситуация такова, что в эту мульку никто не поверит, — цитирует сенатора РИА Новости.

Сенатор назвал Райс «вполне разумным» человеком, а в её словах увидел стремление отвести удар от Белого дома и политической элиты США, переключить население на поиски внешнего врага. Обвинения в адрес России давно стали привычными для американских политиков.

Как ранее писал NEWS.ru, Райс заявила, что происходящее в США — «русский сценарий». По её мнению, РФ занимается подстрекательством протестующих и может финансировать беспорядки. Каких-либо фактов в подтверждение своих слов Райс не привела.