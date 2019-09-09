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Делегация, состоящая из американских общественников, прибыла в Крым, чтобы оценить, какие изменения произошли на полуострове за последние пять лет.

Американские общественники из центра гражданских инициатив начали поездку по Крыму с посещения Симферополя.

Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всём у себя на родине, - рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачёв.

По его словам, американские общественники посетят Севастополь, где встретятся с представителями городских общественных организаций и национально-культурных объединений, а также побывают на южном побережье Крыма.

Ранее News.ru писал, что 7 июня в Крым приехала европейская делегация общественников из 14 человек. Самый большой интерес у гостей вызывает Крымский мост, который и стал первым объектом их посещения. На следующий день они отправились в этнографический музей, встретились с представителями национально-культурных автономий республики.