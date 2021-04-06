Алкоголь хотят разрешить продавать только в спецмагазинах

https://static.news.ru/photo/ff5e3eda-9759-11eb-b0a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы хотят внести на рассмотрение новую Концепцию государственной политики по снижению масштабов алкоголизма и по его профилактике. Согласно документу, крепкий алкоголь можно будет продавать только в спецмагазинах, а наркоклиники обяжут сообщать госорганам о своих пациентах.

Об этом сообщил зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин.

Мы должны стремиться, чтобы крепкий алкоголь продавался в специализированных магазинах. Чего глаз не видит, того душа не просит, — цитирует Говорина «Парламентская газета».

Депутат считает, что необходимо усовершенствовать оказание наркологической помощи и обязать частные клиники передавать государственным органам информацию о своих пациентах. Основным направление Концепции Говорин называет снижение спроса на спиртное.

Для этого необходимо формировать культуру ответственного отношения к своему здоровью. Также, по мнению парламентария, нужно повышать уровень жизни в России, бороться с бедностью, развивать занятость населения, укреплять институт семьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что культура распития спиртных напитков изменилась во время пандемии коронавирусной инфекции. В прошлом году выросли продажи водки, текилы и ликёров, поскольку многие люди перешли на высококлассные крепкие напитки и коктейли.