26 марта исполняется 20 лет со дня выборов президента России 2000 года. Та кампания стала первым электоральным успехом Владимира Путина. С тех пор он ещё трижды одерживал победу и, возможно, одержит ещё не одну. В разговоре с NEWS.ru политические эксперты рассказали, как главный политик страны изменился за эти годы.

В 2000 году Россия была совсем другой: общество успело устать от Бориса Ельцина, явно не справлявшегося со своими обязанностями, и с большим воодушевлением и надеждой смотрело на его преемника — молодого и энергичного Владимира Путина. Жизнь России в то время отличалась от нынешней большим накалом политической борьбы, а Госдума РФ ещё была местом дискуссий. С другой стороны, экономика лежала в руинах после кризиса 1998 года, а внешний долг дорос до $188 млрд (для сравнения: по итогам 1999-го ВВП России составлял около $210 млрд). Кроме того, сепаратные настроения были сильны не только на охваченном войной Кавказе, но и в других регионах. Люди хотели стабильности и они её от Путина получили в полной мере.

При новом лидере экономика страны окрепла на нефтяных сверхдоходах. С сепаратизмом в общем было покончено. На политическую арену вывели «Единую Россию», которая до сих пор кормится во многом за счёт рейтинга президента. В парламенте, кроме партии власти, остались лишь умеренно оппозиционные КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», которые, впрочем, в назначенный час против воли Кремля обычно не идут. Благосостояние граждан, безусловно, заметно выросло, хотя критики власти и указывают на куда лучший уровень жизни граждан в других богатых природными ресурсами странах. Была восстановлена находившаяся в предсмертном состоянии армия, а в последние годы даже стало появляться оружие, не имеющее аналогов в мире.

Правда, сам Владимир Владимирович, судя по всему, так и не сумел решить одну из важнейших задач — решиться передать власть кому-то другому и смириться с тем, что число президентских сроков ограничено Основным законом. Конституционный суд не стал возражать против того, чтобы действующий глава государства в пятый раз поучаствовал в гонке за пост президента. Если, конечно, эту поправку в Основной закон в числе многих на всенародном голосовании поддержат россияне, в чём сомнений не очень много, даже несмотря на то, что плебисцит, который планировался на 22 апреля, перенесли на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.

В 2000 году журналистка Труди Рубин на Всемирном экономическом форуме в Давосе задала знаменитый вопрос «Who is mister Putin?». Спустя 20 лет интересно узнать, как он изменился.

Владимир Путин Vladimir Anosov/Global Look Press

Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков в разговоре с NEWS.ru отмечает, что, не зная президента лично, ответить на этот вопрос тяжело, однако некоторые наблюдения сделать можно.

На мой взгляд, психологический профиль Владимира Путина не претерпел сколь-нибудь значимых изменений. Образ силовика, способного решительными действиями навести порядок, обеспечить всем нам хорошо известную стабильность, организовать режим ручного управления, реализовать изначально не просчитываемый «нелинейный» сценарий развития политической ситуации (включая и кадровые перестановки, на которые можно было бы делать ставки у букмекеров) — за 20 лет принципы и стиль работы главы государства существенно не изменились. Сергей Володенков профессор факультета политологии МГУ профессор факультета политологии МГУ

При этом он обращает внимание на то, что в разные сроки правления интересы Путина также были различными: сперва в фокусе его внимания находилась внутренняя политика, затем акцент сместился на глобальные внешнеполитические вопросы. Четвёртый срок можно назвать «гибридным», поскольку президенту приходится плотно заниматься как внешней, так и внутренней политикой, хотя и с явным акцентом в сторону последней. Также эксперт напоминает, что в первое время Путин воспринимался как преемник Ельцина, сейчас же он в сознании людей и элиты является самостоятельным политиком.

Можно по-разному относиться к тем изменениям, которые произошли в РФ за последние 20 лет, но факт налицо — Путин смог трансформировать политическую систему и выстроить жёсткую вертикаль власти практически до самого малого села. И если де-юре Россия является федеративным государством, то де-факто в политическом смысле мы можем говорить об унитарной модели правления действующего президента, сумевшего получить контроль над основными структурами и институтами государственной власти в нашей стране, — резюмирует Володенков.

Политолог Аббас Галлямов отмечает важную роль, которую Путин сыграл на первом этапе: тогда он сумел восстановить управляемость системой, которой в 90-е годы просто не было. В то время принимаемые руководством страны решения просто не исполнялись, о них забывали сразу после подписания бумаг.

Владимир Путин Vladimir Anosov/Global Look Press

Сделав это, дальше Путин, однако, занялся деструктивной деятельностью. Он начал разрушать едва наметившиеся институциональные контуры государства. Сейчас в стране практически нет нормальных политических институтов, её политическая система функционирует в понятийном пространстве, а не в поле формализованных практик и понятных, прозрачных правил. Аббас Галлямов политолог политолог

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв, в свою очередь, не видит больших перемен, произошедших с президентом за 20 лет.

Никак он не изменился. Просто в какой-то момент окончательно стал самим собой. А вот страна менялась. Менялись запросы. Насколько он им соответствует сейчас — вопрос открытый. Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» руководитель «Политической экспертной группы»

Есть вероятность того, что Путин захочет остаться во власти до 2036 года, если позволят здоровье и современная медицина. В текущих реалиях российской политики ему вряд ли кто-то сможет помешать сделать это. Итоги работы Путина за прошедшие 20 лет пока что всё-таки скорее положительные, однако ещё 16 лет могут любой успех превратить в катастрофу. Покажет, как обычно, время.

Над материалом также работал Сергей Изотов.