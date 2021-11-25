Журова предложила отказаться от проведения международных соревнований в США

Чемпионка Олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Журова предложила отказаться от проведения международных соревнований в Соединённых Штатах, передаёт Metaratings.ru. Она считает, что в первую очередь в странах, принимающих те или иные турниры, должны быть обеспечены комфортабельные условия, в том числе в отношении мер безопасности, чего не наблюдается в США.

Ранее российские конькобежцы не смогли попасть на Кубок мира в США. Спортсмены не получили разрешение на въезд, которое необходимо для всех непривиых одобренными ВОЗ вакцинами от COVID.

Не стоит проводить соревнования в США для удобства не только российских, но и всех спортсменов. В прошлом году этапы Кубка мира специально не проводились в Америке, потому что организаторы понимали, что большинство стран мира, включая Штаты, из-за пандемии не смогут обеспечить необходимые меры безопасности, — сказала Журова.

Она считает, что в США происходит деление на страны третьего мира и цивилизованные.

Не все уже понимают, политика это или бизнес. Но самое страшное — все спортсмены уже привились и поставить другую [вакцину] просто не могут, это элементарно небезопасно для здоровья. Спортсменов заставляют нанести вред себе перед Олимпиадой! — отметила Журова.

Ранее сообщалось, что в Кремле негативно относятся к возможному дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны США.