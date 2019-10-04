Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) первого тура регулярного сезона Евролиги.
Это третье звание MVP в карьере баскетболиста, сообщает пресс-служба Евролиги.
ЦСКА в первом туре соревнований в гостях обыграл испанскую «Валенсию» со счётом 96:71. Дебютировавший за ЦСКА Джеймс набрал 20 очков, сделал 5 передач и 2 подбора.
Вторым в списке лучших игроков первого раунда стал Владимир Лючич («Бавария»). Также на звание MVP первого тура Евролиги претендовали Дешон Томас («Панатинаикос»), Тони Джекири («Виллербан») и Факундо Кампаццо («Реал»).
Лучшим бомбардиром первого тура стал игрок «Барселоны» Никола Миротич с 24 очками.
Во втором туре Евролиги ЦСКА сыграет дома с «Баварией» 10 октября.
Ранее News.ru писал о том, что французский полузащитник футбольного клуба «Фиорентина» Франк Рибери признан MVP чемпионата Италии в сентябре.
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