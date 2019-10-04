https://static.news.ru/photo/7ada55a6-e763-11e9-8731-fa163e074e61_660.jpg Франк Рибери Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Французский полузащитник футбольного клуба «Фиорентина» Франк Рибери признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Италии в сентябре.

Рибери будет награждён перед матчем седьмого тура Серии А между «Фиорентиной» с «Удинезе» 6 октября, сообщает Football Italia.

В сентябре 36-летний полузащитник сыграл во всех пяти матчах чемпионата, в которых отметился двумя голами, а также отдал одну результативную передачу.

Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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