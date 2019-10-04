Французский полузащитник футбольного клуба «Фиорентина» Франк Рибери признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Италии в сентябре.
Рибери будет награждён перед матчем седьмого тура Серии А между «Фиорентиной» с «Удинезе» 6 октября, сообщает Football Italia.
В сентябре 36-летний полузащитник сыграл во всех пяти матчах чемпионата, в которых отметился двумя голами, а также отдал одну результативную передачу.
Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Английский клуб «Дерби Каунти» оштрафовал двух футболистов команды Тома Лоуренса и Мэйсона Беннетта, которые спровоцировали аварию и были арестованы за езду в состоянии алкогольного опьянения, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен