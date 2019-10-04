https://static.news.ru/photo/72fea6e2-e75f-11e9-a1b0-fa163e074e61_660.jpg Том Лоуренс Фото: Andrew Surma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Английский клуб «Дерби Каунти» оштрафовал двух футболистов команды Тома Лоуренса и Мэйсона Беннетта, которые спровоцировали аварию и были арестованы за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Клуб наложил на игроков штраф в размере шестинедельной заработной платы, а также обязал их провести 80 часов на общественных работах и прослушать курс о вреде употребления алкоголя, говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Футболисты должны явиться в суд 15 октября.

Ранее News.ru писал, что защитник и капитан «Дерби Каунти» Ричард Кио получил серьёзную травму в этой аварии и выбыл из строя до декабря 2020 года.