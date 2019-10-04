Английский клуб «Дерби Каунти» оштрафовал двух футболистов команды Тома Лоуренса и Мэйсона Беннетта, которые спровоцировали аварию и были арестованы за езду в состоянии алкогольного опьянения.
Клуб наложил на игроков штраф в размере шестинедельной заработной платы, а также обязал их провести 80 часов на общественных работах и прослушать курс о вреде употребления алкоголя, говорится в заявлении на официальном сайте команды.
Футболисты должны явиться в суд 15 октября.
Ранее News.ru писал, что защитник и капитан «Дерби Каунти» Ричард Кио получил серьёзную травму в этой аварии и выбыл из строя до декабря 2020 года.
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