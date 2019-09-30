https://static.news.ru/photo/8c49c400-e387-11e9-a84d-fa163e074e61_660.jpg Ричард Кио Фото: Harry Marshall/www.imago-images.de/Global Look Press

Защитник сборной Ирландии и капитан футбольного клуба «Дерби Каунти» Ричард Кио получил серьёзную травму в автомобильной аварии и выбыл из строя до декабря 2020 года.

Кио повредил две связки в ДТП, которое было спровоцировано игроками «Дерби Каунти» в нетрезвом виде.

До конца его контракта с ирландским клубом осталось 18 месяцев, 15 из которых он пропустит из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Нападающий шотландского футбольного клуба «Глазго Рейнджерс» Джермейн Дефо попал в серьёзную автомобильную аварию после матча против «Абердина», писал News.ru.