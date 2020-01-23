Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал о новой дате проведения заседания рабочей группы по восстановлению полноправного членства СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Голиков рассказал, что заседание состоится 4 февраля в Москве,
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Россия не может проводить состязания под эгидой IBU, но биатлонисты сборной имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении прав СБР на конгрессе в Мюнхене, писал NEWS.ru.
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