Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР).
В СБР сообщили, что она взяла самоотвод,
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону была выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая раскритиковала выдвижение кандидатуры Зайцевой в правление СБР.
Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.
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