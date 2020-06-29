Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как вместе со своей сестрой Ариной побывала на тренировке группы тренера фигуристов Этери Тутберидзе в Новогорске.

У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку. Мы были у них где-то час, нам очень понравилось. Они и прыгали, и крутились, и показывали всякие...