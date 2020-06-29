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Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР

13:28, 29 июня 2020
Ольга Зайцева Ольга Зайцева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР).

В СБР сообщили, что она взяла самоотвод, передаёт ТАСС.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону была выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая раскритиковала выдвижение кандидатуры Зайцевой в правление СБР.

Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

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