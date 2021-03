Загитова вошла в топ-10 самых упоминаемых женщин в российских СМИ

https://static.news.ru/photo/7dcb9c22-7ffe-11eb-8d1b-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликован рейтинг самых упоминаемых женщин в российских СМИ за прошедший год. В топ-10 попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова,

Рейтинг составлен компанией «Медиалогия». Он построен на основе базы российских СМИ, в которую входит более 61 тысячи источников. Исследовались публикации за период с марта 2020-го по март 2021 года.

Возглавляет рейтинг с медиаиндексом 2 233 058,8 глава Роспотребнадзора Анна Попова. На втором месте находится официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с индексом 2 062 925,5, а замыкает тройку вице-премьер Татьяна Голикова, чей индекс составляет 1 840 453,1.

Алина Загитова с показателем 698 873 расположилась на десятой строчке. В рейтинге есть и другие представительницы фигурного катания — Александра Трусова (479 254, 14-е место), Евгения Медведева (462 979, 15-е место) и Алёна Косторная (439 529, 18-е место).

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Алина Загитова была ведущей гала-шоу «Ледниковый период» в Москве в паре с Алексеем Ягудиным, а также исполнила показательный номер. Загитова поставила номер на композицию Will I Make it out Alive вместе с продюсером и хореографом Ильёй Авербухом. В ходе номера спортсменка чисто исполнила тройной лутц.