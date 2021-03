Алина Загитова выступила на гала-шоу «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/cb96c734-7f85-11eb-896c-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выступила с показательным номером на гала-шоу «Ледниковый период» в Москве.

Спортсменка выступила в роли ведущей вечера в паре с Алексеем Ягудиным, а также исполнила показательный номер. Загитова поставила номер на композицию Will I Make it out Alive вместе с продюсером и хореографом Ильёй Авербухом. В ходе номера спортсменка чисто исполнила тройной лутц.

С декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Она сосредоточилась на учёбе и ледовых шоу, а также приняла участие в съёмках телевизионного проекта «Ледниковый период».

Незадолго до этого Загитова опубликовала в Instagram целую серию новых фотографий, посвящённую старту нового сезона телешоу «Ледниковый период». Она вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным пришла на передачу «Вечерний Ургант». Её чёрные кожаные шорты, высокие сапоги и полупрозрачную блузку по достоинству оценили в странах Юго-Восточной Азии — там она пользуется особой популярностью.

Журналисты японского издания The Digest отметили, что русская красавица сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль». Они привели в пример комментарии пользователей сети: «Кокетничает, прямо как взрослая!», «Такая красотка», «Самая красивая спортсменка в мире», писал NEWS.ru.