Загитова сорвала оба прыжка в показательном выступлении на ЧР

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуристка Камила Валиева не смогла исполнить один из прыжковых элементов по окончании показательных выступлений в рамках чемпионата России, завершившегося 26 декабря в Санкт-Петербурге. Спортсменка решила порадовать болельщиков очередным прыжков на бис, но упала.

При этом чемпионка России спокойно отреагировала на неудачное выполнение элемента, а комментировавший показательные выступления двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сказал, что Валиева «даже падает грациозно и с настроением». Золото чемпионата...