Загитова сорвала оба прыжка в показательном выступлении на ЧР

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова не смогла выполнить ни один из прыжковых элементов в ходе показательного выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Вместо обоих прыжков спортсменка исполнила «бабочки».
Отмечается, что показательный номер Загитовой был поставлен на песню «Я» Манижы — исполнительницы, представлявшей Россию на конкурсе «Евровидение-2021».
По окончании номера Загитова поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала любви, добра и здоровья.
Загитова является золотой и серебряной медалисткой Олимпиады в Пхёнчхане, победительницей чемпионатов мира и Европы.
Ранее сообщалось, что Загитова заработала 1,282 млн рублей за выступления в Дубае в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Его создательницей является золотая медалистка Игр-2006 в Турине Татьяна Навка. Источником финансирования стала субсидия из федерального бюджета РФ на выполнение государственного задания.