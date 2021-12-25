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Загитова сорвала оба прыжка в показательном выступлении на ЧР

18:03, 26 декабря 2021
Загитова сорвала оба прыжка в показательном выступлении на ЧР Алина Загитова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова не смогла выполнить ни один из прыжковых элементов в ходе показательного выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Вместо обоих прыжков спортсменка исполнила «бабочки».

Отмечается, что показательный номер Загитовой был поставлен на песню «Я» Манижы — исполнительницы, представлявшей Россию на конкурсе «Евровидение-2021».

По окончании номера Загитова поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала любви, добра и здоровья.

Загитова является золотой и серебряной медалисткой Олимпиады в Пхёнчхане, победительницей чемпионатов мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Загитова заработала 1,282 млн рублей за выступления в Дубае в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Его создательницей является золотая медалистка Игр-2006 в Турине Татьяна Навка. Источником финансирования стала субсидия из федерального бюджета РФ на выполнение государственного задания.

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