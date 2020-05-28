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Загитова снялась в японской рекламе

14:56, 28 мая 2020 22
Фото: teamzagitova/instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках японского рекламного ролика.

Видео, в котором россиянка исполняет несколько элементов, спортсменка выложила в Instagram. В Японии Загитова пользуется популярностью.

Это так круто! — подписала видео Загитова.

Ранее фигуристка была признана победительницей виртуального конкурса на звание «Олимпийская икона стиля». В финале конкурса, где публика выбирала между Загитовой и американским фигуристом Джонни Вейром, за россиянку отдали голоса 62% пользователей Twitter.

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