Загитова снялась в японской рекламе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках японского рекламного ролика.
Видео, в котором россиянка исполняет несколько элементов, спортсменка выложила в Instagram. В Японии Загитова пользуется популярностью.
Это так круто! — подписала видео Загитова.
Ранее фигуристка была признана победительницей виртуального конкурса на звание «Олимпийская икона стиля». В финале конкурса, где публика выбирала между Загитовой и американским фигуристом Джонни Вейром, за россиянку отдали голоса 62% пользователей Twitter.
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