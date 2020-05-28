Загитова снялась в японской рекламе

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Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил Красноярск в качестве города проведения первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в 2021 году, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Глава спортивного ведомства Олег Матыцин поприветствовал данное решение, заявив, что Красноярск — спортивный город, который неоднократно с большим успехом принимал международные старты. По его словам, в городе есть и современная...