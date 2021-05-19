«Зачем каждый год перекладывать плитку»: Ягудин высказался о Москве

https://static.news.ru/photo/16363cea-b94a-11eb-9261-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин объяснил, почему Москва лучше ряда зарубежных городов. Фигурист назвал столицу «гениальным и комфортным» местом для жизни, сообщает «Москвич Mag».

В последнее время она действительно очень изменилась в лучшую сторону. Честно, я даже не знаю, что мне сейчас не нравится в Москве. Единственное, что не могу понять, зачем каждый год перекладывать плитку, — сказал он.

По словам Ягудина, рестораны и культурная жизнь в столице намного лучше и разнообразнее, чем в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Кроме того, он отметил, что российские граждане отличаются от иностранцев человечностью, силой и открытостью. Это связано с тем, что россияне — «не роботы, скрывающие свои чувства, а, наоборот, очень эмоциональные и романтичные».

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным победителем европейского первенства и многократным обладателем золотых наград чемпионатов России.

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