Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Довольна, что сумела справиться со стрельбой, но не могу пока понять, с чем связан такой большой проигрыш. Заметила только на рубеже, что Экхофф меня догнала. Самочувствие после болезни улучшилось, но пока не смогла найти свой ход, — сказала Юрлова-Перхт журналистам.
Первое место в спринте заняла норвежка Тириль Экхофф, второе — шведка Ханна Эберг, третьей стала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место, Екатерина Юрлова-Перхт — 37-е. Кристина Резцова финишировала 42-й, Ирина Старых — 60-й, Светлана Миронова — 77-й, писал NEWS.ru.
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