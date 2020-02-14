https://static.news.ru/photo/d1aad746-4f7f-11ea-9124-fa163e074e61_660.jpgЕкатерина Юрлова-ПерхтФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тренер женской сборной России Леонид Гурьев после спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце заявил, что лучшая из россиянок в этом виде программы Екатерина Юрлова-Перхт может не побежать пасьют.
По его словам, иногда спортсменам лучше дать отдохнуть.
Она вышла на спринт в нефункциональном состоянии, не было свежести. Надо посмотреть, стоит ли ей бежать пасьют. Если один раз не дать восстановиться, могут быть плохие последствия, — объяснил Гурьев в эфире «Матч ТВ».
Ранее NEWS.ru сообщал, что лучшая из россиянок в первой женской гонке чемпионата мира, Екатерина Юрлова-Перхт, финишировала на 21-м месте (+1.03,6; 3). Светлана Миронова расположилась на 38-м месте (+1.34,1; 2), Лариса Куклина — 48-я (+1.49,6; 4), Ирина Старых — 53-я (+1.57,1; 4).