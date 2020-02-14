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Лидер российской сборной Александр Логинов начнёт спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце 43-м. До него на трассу уйдёт Никита Поршнев под четвёртым номером.

В гонке также примут участие Евгений Гараничев (стартовый номер 58) и Матвей Елисеев (№ 67). Об этом сообщается на официальном сайте IBU. Гонка начнётся 15 февраля в 16:45 мск. Ранее...