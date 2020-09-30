Ягудин о конфликте Плющенко и Тутберидзе: «Балаган»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин негативно отреагировал на конфликт между тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.
Это балаган. Я всегда думал, что тренерская деятельность — это спорт, а не шоу-бизнес. Хочется, чтобы победы присуждали не за словесные противостояния, — считает спортсмен.
Сам он ждёт, когда начнутся соревнования. По его словам, внимание к фигурному катанию усиливается,
Как ранее писал NEWS.ru, Плющенко прокомментировал ситуацию с обнародованием переписки между его женой, продюсером Яной Рудковской и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, которую опубликовала команда тренера Этери Тутберидзе.
Двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что всячески старается избегать каких-то скандалов и конфликтов, а вместо этого предпочитает заниматься делом. Как рассказал Плющенко, сейчас достраиваются два его катка, а в его академию переходят спортсмены. Кроме того, по словам прославленного спортсмена и тренера, его «движение сейчас — это ставить программы, ставить хорошие четверные и выигрывать соревнования».
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