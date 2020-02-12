Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Евгения Медведева подняла на уши весь мир, опубликовав объявление на своей странице в Instagram. NEWS.ru — о том, как россиянка всего за пару часов увеличила количество подписчиков в своём аккаунте в соцсети.

12 февраля в 12:00 часов спортсменка разместила в сторис сообщение на трёх языках (русский, английский и японский) следующего содержания: «Дорогие друзья, сегодня в 15:00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать».

Ого, напряглись все! Что после таких сообщений приходит в голову в первую очередь, если это спортсмен с именем? Конечно, что она пойдёт по пути Алины Загитовой и объявит о завершении карьеры. Но с чего бы ей это делать. Да, сезон был неудачный, да, молодёжь подпирает, но, с другой стороны, а почему бы и не повесить коньки на гвоздь и сосредоточиться на коммерческих шоу. Тоже неплохой заработок.

Может уйдёт от тренера Брайана Орсера и переедет в Россию? Перейдёт в группу к Евгению Плющенко? Или, возможно, что-то скажет о новой коллекции одежды в своём онлайн-магазине, который запустила в декабре прошлого года? Вопросов было много, а ответа пришлось ждать больше часа.

Евгения Медведева и Брайан Орсер Сергей Булкин/NEWS.ru

Время 15:00 — новостей нет, ещё полчаса — тишина. Кнопка F5 (обновление страницы) на клавиатуре в эти часы залипала, вероятно, у всех сотрудников СМИ в надежде первыми выдать новость с приставкой топ. 16:00 — снова гробовое молчание. Корреспондент NEWS.ru Екатерина Пошвина (как и все мониторившая все соцсети фигуристки) подсчитала, что на страницу спортсменки в Instagram за каких-то два часа с момента публикации сообщения подписались более тысячи человек.

Время перевалило за 16:00 и... вот оно, долгожданное заявление.

Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго, — написала Медведева.

Российская фигуристка всего лишь представила новые товары своего онлайн-магазина, заявив, что при создании этой линейки продукции были использованы её собственные рисунки.

Вот оказывается, к чему всех готовила Медведева и что хотела рассказать. Кстати, именно этот вариант был озвучен в спортивной редакции NEWS.ru.

Фигуристка добавила, что рисование — это её хобби. «Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении», — сказала она.

Браво, Евгения! Интрига удалась!