«Я иду, как черепаха»: Большунов о третьем месте на этапе Кубка мира
Лыжник Большунов заявил, что на этапе Кубка мира ему не хватило скорости
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:34, 27 ноября 2021
Александр БольшуновФото: Tomi HÃ„Nninen/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский лыжник Александр Большунов заявил, что третье место на этапе Кубка мира является показателем того, что он находится на верном пути. При этом он отметил, что ему ещё необходимо прибавить в движении, передаёт «Матч ТВ».
Сегодня только третье. Хотя на самом деле очень рад, потому что это говорит о том, что я всё-таки на правильном пути. Надеюсь, дальше будет лучше, — заявил спортсмен.
Он отметил, что сейчас выполняет больший объём работы, однако ему не хватает пока движения. Его тренеры сравнивают его с черепахой.
Если сравнивать с предыдущим месяцем, то объём в два раза больше. И даже если сравнивать с предыдущими годами, то тоже немного больше сейчас. Объём реально большой. Да, возможно, движения сейчас затянуты, хотя кажется, что вроде еду быстро. Тренер и все говорят, что я иду очень затянуто, как черепаха: «Все там стараются, бегут, а ты как-то очень медленно», — заключил лыжник.
Большунов занял третье место в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов перелез через забор и скрылся от прессы после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в финском городе Рука.