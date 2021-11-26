«Я иду, как черепаха»: Большунов о третьем месте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что третье место на этапе Кубка мира является показателем того, что он находится на верном пути. При этом он отметил, что ему ещё необходимо прибавить в движении, передаёт «Матч ТВ».

Сегодня только третье. Хотя на самом деле очень рад, потому что это говорит о том, что я всё-таки на правильном пути. Надеюсь, дальше будет лучше, — заявил спортсмен.

Он отметил, что сейчас выполняет больший объём работы, однако ему не хватает пока движения. Его тренеры сравнивают его с черепахой.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то объём в два раза больше. И даже если сравнивать с предыдущими годами, то тоже немного больше сейчас. Объём реально большой. Да, возможно, движения сейчас затянуты, хотя кажется, что вроде еду быстро. Тренер и все говорят, что я иду очень затянуто, как черепаха: «Все там стараются, бегут, а ты как-то очень медленно», — заключил лыжник.

Большунов занял третье место в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов перелез через забор и скрылся от прессы после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в финском городе Рука.