Временный лидер: Косторная без тройного акселя обогнала Трусову

Старт четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию ждали с особым нетерпением. В Казани Алёна Косторная открывала соревновательный сезон. Вызов ей предстояло бросить своей новой-старой сопернице по команде Александре Трусовой.

Очередная встреча фигуристок на официальном уровне завершилась в пользу лидера прошлого сезона. Хоть Косторная не исполнила свой коронный прыжок и отметилась недокрутом на каскаде, фигуристка опередила «русскую ракету», которая приземлила тройной аксель в короткой программе. Очередное вмешательство судей? Нет, на этот раз, кажется, всё справедливо. NEWS.ru — о предварительных итогах четвёртого этапа Кубка России.

Первые выводы о форме Косторной начали делать два месяца назад после выступления на контрольных прокатах сборной России. Хоть фигуристка откатала только один номер в «Мегаспорте», этого оказалось достаточно, чтобы заставить болельщиков забеспокоиться о состоянии чемпионки Европы. Короткая программа без фирменного тройного акселя смутила в сентябре многих. Наиболее впечатлительные даже стали говорить, что у Косторной наметился спад после перехода к Плющенко. Подтвердить или опровергнуть эти толки мог только первый официальный старт.

Королева компонентов

Возможно, чтобы в очередной раз слишком сильно не впечатлять публику, Косторная в репортаже Первого канала заранее предупредила, что, скорее всего, исполнит тройной аксель только в произвольной программе. Свои слова фигуристка сдержала. В коротком номере трикселя не было.

Косторная в Казани исполнила чистейший аксель в два с половиной оборота, сделала уверенный тройной лутц, но на фирменном каскаде тройной флип — тройной тулуп оступилась — на втором прыжке был степ-аут. К слову, эта ошибка несильно повлияла как на оценки, так и на общее впечатление от выступления. Выразительное скольжение, очень интересная дорожка шагов, почти идеальные вращения, лёгкость на льду и невероятный артистизм — все это вылилось в высокую оценку за компоненты.

Впрочем, оценки за компоненты у фигуристки были высокими и в прошлом сезоне. Поэтому пока почерк Плющенко в её катании заметен едва. Однако вне зависимости от почерка говорить о спаде фигуристки тоже преждевременно. Даже не в оптимальной форме она обходит Трусову, которая выглядит на старте весьма неплохо. Есть основания предполагать, что Косторная будет постепенно, от старта к старту прибавлять. Но не будем забегать слишком далеко. Нас ожидает ещё произвольный номер.

Александра Трусова vk.com/alextrusova

Тройной аксель не помог

Теперь интрига в отношении тройного акселя присутствует не только когда речь идёт о Косторной. Александра Трусова, которая освоила этот прыжок ещё у Тутберидзе, в этом сезоне взялась за триксель основательно. В Instagram академии Плющенко в последнее время всё чаще появлялись ролики с удачными попытками исполнения тройного акселя (даже в каскаде), а на московском этапе Кубка России впервые на официальных стартах этот прыжок был приземлён (хотя и со степ-аутом). Поэтому не было никаких сомнений, что фигуристка и в Казани пойдёт на триксель в короткой программе. Однако и на этот раз сделать чисто прыжок не удалось — в Казани у Трусовой был также зафиксирован степ-аут, но ещё более грубый, чем в Москве. Очередную неудачную попытку прыжка «русская ракета» объяснила волнением.

Я стараюсь каждый раз выступать всё лучше. Аксель чуть-чуть лучше, но я хотела сделать его очень хорошо, на тренировках он всегда получается. Почему не получается здесь? На соревнованиях немного по-другому, волнуешься, — сказала фигуристка после выступления журналистам.

Остальные прыжковые элементы — тройной флип, каскад из тройного лутца и тройного тулупа — фигуристка исполнила безошибочно. Также Трусова выполнила на максимальном четвёртом уровне вращения и дорожку шагов (впервые в своей карьере!). Однако итоговые баллы за компоненты у Трусовой оказались ниже, чем у Косторной. Но не только компоненты предопределили первое место. Неудачно приземлённый аксель в три с половиной оборота тоже забрал достаточное количество баллов.

Впрочем, если учитывать тот факт, что Трусова собирается в произвольном номере исполнить аж четыре четверных прыжка, можно допустить, что лидерство Косторной является делом времени. Только бы справиться с волнением!

Куда без Тутберидзе

Тройку лидеров замкнула действующая ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых. Майя уже выступала в Сызрани, где в итоге завоевала бронзовую медаль. Однако, в отличие от первого этапа Кубка России, в Казани Майя продемонстрировала очень уверенное катание. Как прыжковые (двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной), так и остальные элементы фигуристка исполнила без единой помарки. Судьи поставили Хромых четвёртый уровень за вращения и дорожку шагов, а также наградили бонусными баллами. После короткой программы 14-летняя фигуристка отстаёт от лидеров менее чем на 1,5 балла. С такими оценками Майя, очевидно, будет бороться за призовые места.