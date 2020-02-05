https://static.news.ru/photo/bbe87c96-47f1-11ea-8642-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воронцевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлый форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал о ходе восстановления в результате полученной травмы.

Восстановление идёт неплохо, динамика хорошая. Делаем все программы и процедуры. Нужен покой, холод, и всё будет хорошо. Сложно говорить о сроках возвращения, это очень индивидуально. Как буду готов, так сразу выйду на паркет, — сказал Воронцевич в интервью CSKAbasket Show .

32-летний баскетболист на разминке перед встречей с «Валенсией», которая состоялась 23 января и завершилась победой «красно-синих» (81:70), повредил связки левого голеностопного сустава и не смог принять участия в игре.

В матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» из Стамбула со счётом 80:82. Капитан ЦСКА Кайл Хайнс рассказал, что пошло не так и почему армейцы не смогли вырвать победу, ранее писал NEWS.ru.