Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская единственная из всех спортсменок отстреляла чисто в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в Антхольце.
Спортсменка не допустила промахов на четырёх огневых рубежах, расположившись в итоговом протоколе на восьмом месте. Вишневская проиграла победительнице Доротеи Вирер 1 минуту 25.4 секунды, итальянка допустила два промаха.
На старт гонки вышло 100 спортсменок.
Как сообщалось, россиянки не попали в топ-10 «индивидуалки», писал NEWS.ru.
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