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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал победу Доротеи Вирер в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Мы с супругой давно за неё болеем, ещё тогда, когда она в юниорах выступала. Интересная, весёлая, всегда хорошо выглядящая. К тому же у себя дома она должна была порадовать, —...