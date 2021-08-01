Велогонщицы Войнова и Шмелёва завоевали бронзу в командном спринте на ОИ

Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзовую медаль в командном спринте среди женщин на Олимпиаде в Токио.
В заезде за третье место российские велогонщицы оказались быстрее соперниц из Нидерландов. Результат сборной России — 32.252.
Золотые медали достались спортсменкам из Китая, серебро — Германии. На данный момент олимпийская сборная
На данный момент у сборной России 47-м олимпийских медалей. Торжественная церемония закрытия Игр состоится 8 августа.
Ранее сообщалось, что российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров.