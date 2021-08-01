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Велогонщицы Войнова и Шмелёва завоевали бронзу в командном спринте на ОИ

12:56, 02 августа 2021
Велогонщицы Войнова и Шмелёва завоевали бронзу в командном спринте на ОИ Дарья Шмелева и Анастасия Войнова Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзовую медаль в командном спринте среди женщин на Олимпиаде в Токио.

В заезде за третье место российские велогонщицы оказались быстрее соперниц из Нидерландов. Результат сборной России — 32.252.

Золотые медали достались спортсменкам из Китая, серебро — Германии. На данный момент олимпийская сборная

На данный момент у сборной России 47-м олимпийских медалей. Торжественная церемония закрытия Игр состоится 8 августа. 

Ранее сообщалось, что российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров.

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