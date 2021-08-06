Ведущий «Время покажет» не извинится перед спортсменкой-трансгендером

Ведущий передачи «Время покажет» журналист Анатолий Кузнецов не собирается извиняться перед трансгендерной штангисткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард за свою пародию, где назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить», пародируя спортсменку. Об этом пишет «Газета.Ru».

За шутки я никогда не извиняюсь. Я считаю, что это просто смех, насмешка — и в этом нет ничего предосудительного, — отметил Кузнецов.

Также журналист сообщил, что у него нет никаких договорных отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК), поэтому санкций за свою выходку он не ожидает.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет выразил озабоченность негативными комментариями против ЛГБТ-спортсменов на государственных российских телеканалах в ходе Олимпийских игр в Токио.