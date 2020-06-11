Васильев резко отреагировал на создание экспертного совета в СБР

https://static.news.ru/photo/5e04379c-ac04-11ea-ae36-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Васильев Фото: biathlonspb.ru

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев негативно отнесся к идеи создания экспертного совета в Союзе биатлонистов России (СБР).

Он считает, что если тренеру сборной по ходу сезона будут что-то советовать эксперты, то «получится полная чушь».

Старший тренер должен чётко сформулировать мнение, как он будет тренировать в сезоне свою группу спортсменов, и на этом точка. Поэтому любой экспертный совет — это профанация, — цитирует Васильева ТАСС.

Глава СБР Владимир Драчёв сообщал ранее о намерении создать при организации экспертный совет и пригласить в него бывшего главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. В задачи экспертного совета будет входить контроль за тренировочным процессом и другими моментами, для того чтобы было меньше недопонимания.

NEWS.ru писал, что Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21. В документе, опубликованном на сайте Министерства спорта, говорится, что Хованцев займёт должность администратора тренировочного процесса во всех российских командах.